Главу тобольской автошколы, подозреваемого в торговле правами, этапировали в Екатеринбург

Экс-ди⁠ректор тобольской автошколы ВОА Тимур Набиев этапирован в Екатеринбург. Его статус изменен со свидетеля на подозреваемого в рамках дела о продаже водительских удостоверений. Как сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, Тимур Набиев был допрошен в качестве подозреваемого в понедельник, 22 октября сотрудниками СК, приехавшими из Екатеринбурга. После этого он был помещен в изолятор временного содержания.

Вторник, 23 октября стал также последним днем работы Тимура Набиева в должности директора АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА», Набиев был уволен председателем ТОООО «ВОА» Андреем Гавриным. По неподтвержденным данным, за возможным подельником Набиева, Николаем Кислицыным, в Тобольск приехало сразу восемь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Набиев стал фигурантом дела о продаже водительских удостоверений. Как уже писал «Новый День», восемь жителей различных городов и районов юга Тюменской области дали показания, согласно которым получили в Тобольске права, хотя все предполагаемое время обучения провели по основному месту жительства и работы. Экзамены они, якобы, также не сдавали.

По неподтвержденным данным, в деле могут фигурировать суммы от полутора до нескольких десятков миллионов рублей. В пятницу, 19 октября в тобольскую автошколу Всероссийского общества автомобилистов, приезжала проверка из областного ВОА во главе с руководителем Андреем Гавриным. Набиев сослался на срочные дела и не появился в автошколе ни в пятницу, ни в субботу, а с понедельника официально ушел на больничный.

Изначально Набиев проходил по делу свидетелем. Кроме него, сотрудниками правоохранительных органов были опрошены действующие и бывшие сотрудники ГИБДД, в том числе начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Тобольске Умар Асхабов, племянник заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмеда Асхабова. В связи с конфликтом интересов уголовное дело было передано для расследования в Четвертое следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге. Получить там комментарий не удалось – телефон пресс-службы не отвечал.

Отметим, что Тимур Набиев был кандидатом в депутаты городской думы Тобольска, поддержку ему оказывал глава города Владимир Мазур. Однако Набиев проиграл выборы коммунистке Регине Юхневич.

Тобольск, служба информации

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