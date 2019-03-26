В Тюменской области новый скандал в автошколе ВОА

В Ишиме бывший директор автошколы ВОА (всероссийское общество автомобилистов) незаконно выписал себе премий на 350 тыс. рублей и продал сам себе пару нежилых помещений. Его ждет суд за хищение имущества в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области во вторник, 26 марта 2019 года. Судя по всему, речь идет об Иване Вятчанине.

По версии правоохранителей, с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года директор ишимской автошколы ТОООО «ВОА» получил более 350 тыс. рублей в виде премий и стимулирующих выплат. Несмотря на то, что руководитель знал – премии и выплаты не полагаются ему по трудовому договору, он все-таки дал указания главному бухгалтеру о начислениях. Также директор продал два нежилых помещения, принадлежащих автошколе, компании «ЦДПО «ПРОФИ». Соучредителем этой фирмы являлся он сам.

Согласно данным системы картотека.ру, в указанный период директором ишимской автошколы ВОА являлся Иван Вятчанин.

Вятчанина будут судить по двум статьям: «присвоение, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере» (ч.3 ст. 160 УК РФ) и «использование полномочий вопреки законным интересам организации» (ч.1 ст.201 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье – до шести лет лишения свободы, по второй – до четырех лет лишения свободы.

Это не первое уголовное дело в отношении руководителей автошкол ВОА в Тюменской области. Осенью 2018 года директор АНО ПО «Тобольская автошкола ВОА» Тимур Набиев стал фигурантом уголовного дела о продаже водительских удостоверений.

Сотрудниками правоохранительных органов были опрошены действующие и бывшие сотрудники ГИБДД, в том числе начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Тобольске Умар Асхабов, племянник заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмеда Асхабова. В связи с конфликтом интересов уголовное дело было передано для расследования в четвертое следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 26.03.19

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