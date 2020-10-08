Приговор экс-замначальнику УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрию Габову, осужденному за получение взятки, ужесточен. Такое решение принял в четверг, 8 октября, Тюменский областной суд.

Как рассказал «Новому Дню» адвокат бывшего полицейского Максим Еремеев, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и приговорил Габова, кроме ранее назначенного штрафа в 250 тысяч рублей, к запрету занимать должности в системе МВД сроком на два года и лишению звания полковника полиции. Суд отказал прокуратуре в требовании отправить Габова в колонию общего режима на два года. В увеличении суммы штрафа до 500 тысяч рублей суд также отказал.

Как писал «Новый День», Дмитрий Габов за получение взятки был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей. С учетом отбытого Габовым времени в СИЗО, размер штрафа был уменьшен до 250 тысяч рублей.

В деле Габова один эпизод получения взятки. Осенью 2018 года Габов получил «айфон» ценой 100 тысяч рублей от гендиректора ООО «Сибнефтехимтрейд» Олега Гузенко за обещание «общего покровительства». Свидетелями по делу являлись Олег Гузенко и Валерий Калалб, оба – обвиняемые по делу о получении взятки экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым.

Замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба задержали 22 марта 2019 года сотрудники ФСБ. Все трое проходили обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у партнеров Гузенко, бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. Впоследствии уоловное дело против Габова было выделено в отдельное производство.

В ходе следствия адвокаты обвиняемых заявляли, что сотрудники ФСБ требовали дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Алтынов ушел в отставку и был задержан осенью 2019 года по обвинению в получении трех взяток от Олега Гузенко. Одной из взяток также являлся мобильный телефон. Таким образом, именно с уголовного преследования Габова, Гузенко и Калалба и началось уголовное «дело генерала Алтынова», который недавно был госпитализирован. «Дело Алтынова» расследуется до сих пор.

Тюмень, Николай Юрьев

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