В Тюменской области резкий рост числа заболевших COVID-19

В Тюменской области выявлено 165 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил сайт стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, зафиксирован рост числа заболевших на 23 человека. Всего с начала пандемии в Тюменской области зафиксировано 11 857 случаев коронавируса. За последние сутки выздоровели 41 человека (всего 8145 с начала пандемии).

Как писал «Новый День», правительство региона приняло решение в связи с эпидемиологической ситуацией продлить на неделю осенние школьные каникулы. При этом чиновники утверждают, что вариант перевода школ на дистанционное образование не рассматривается. Ранее о переходе на дистант заявил ТюмГУ.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 20.10.20

Тюменские власти рассказали, будут ли переводить школы на дистант из-за коронавируса. / В Тюменской области из-за коронавируса продлили осенние каникулы. / В Тюмени открыли два новых госпиталя для больных кооронавирусом. Читать дальше

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