В Тюменской области выросло число школьных классов, закрытых на карантин из-за COVID-19

В Тюмени из-за коронавируса закрыты на карантин 10 школьных классов. Об этом в среду, 21 октября, со ссылкой на главного санитарного врача Тюменской области Галину Шарухо сообщил региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

«По данным на 21 октября, на карантин по COVID-19 в Тюменской области закрыто 10 классов в шести школах города Тюмени», – говорится в сообщении.

Отметим, что днем ранее директор департамента образования и науки Тюменской области, замгубернатора Алексей Райдер сообщал о восьми закрытых на карантин классах в семи школах. В регионе нет ни одного учебного заведения, целиком закрытого на карантин, заявил Райдер.

Как писал «Новый День», на вторник, 20 октября, в Тюменской области было зарегистрировано рекордное с начала наблюдений число заболевших коронавирусом – 165 человек за сутки. В школах региона из-за коронавируса на неделю были продлены каникулы, но переводить учащихся на дистанционное обучение власти не стали.

Тюмень, Николай Юрьев

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