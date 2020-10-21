В Тюмени будут судить виновника взрыва газа в многоквартирном жилом доме

В Тюмени будут судить директора компании, по вине которого при взрыве газа в жилом доме погибли двое человек. Об этом в среду, 21 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в декабре 2019 года директор у четырехэтажного жилого дома 10а по улице Шарова в городе Тюмени приступил к бестраншейной прокладке трубопроводов путем горизонтального направленного бурения. Работы проводились в охранной зоне подземного газопровода среднего давления. При этом, обвиняемый действовал самовольно, без уведомления Управы Восточного округа Тюмени, без согласования с собственником сетей и эксплуатационной организацией и их письменного разрешения, без оформления наряда-допуска и без ознакомления своих работников с мероприятиями безопасности. Отсутствовал даже договор подряда на выполнение работ.

В результате был поврежден газопровод. Газ просочился через грунт и гравийную подушку в канализационные колодцы и стал поступать в квартиры 1 и 2, а также в техническое помещение.

Вечером 7 декабря 2019 года образовавшаяся взрывоопасная газовоздушная смесь взорвалась в нескольких местах – в квартире №1, в узле ввода, подъезде и квартире №2. Серия взрывов разрушила подъезд и квартиры, после чего возникли пожары. Погибли сотрудник газовой службы и жилец квартиры №1. Другой работник газовой службы получил тяжкий вред здоровью. еще четверо человек получили различные раны и ушибы. Имуществу жильцов и организаций, обслуживающих дом и газопровод, был причинен ущерб в сумме более 3,7 млн. рублей.

Жильцов дома временно отселили, губернатор Александр Моор распорядился выплатить денежные компенсации пострадавшим от взрыва или их близким.

Николай Щепелин, гендиректор ОАО «ТДСК», строившего пострадавшее от взрыва здание, публично заявил, что виновником трагедии является компания «Сибагроинтер». Однако, в итоговом обвинительном заключении виновником трагедии назван директор ООО «АВК», которым, согласно данным открытых источников, является Евгений Васин. Согласно данным ЕГРЮЛ, связей с компанией «Сибагроинтер» Васин не имеет.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас, однако, Васин обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, если оно повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц и причинение крупного ущерба (ч.3 ст. 2016 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, Васина ждет суд.

Тюмень, Николай Юрьев

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