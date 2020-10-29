Скандально известное тюменское строительное предприятие задолжало работникам десятки миллионов рублей

Тюменское ООО «Инвест-силикат-стройсервис», незаконно построившее дом в санитарно-защитной зоне завода, задолжало работеникам более 55 миллионов рублей заработной платы. Ликвидация долгов по оплате труда на предприятии находится на контроле областной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Вопрос погашения более чем 55 миллионов рублей задолженности по зарплате в четверг, 29 октября, обсуждали на встрече зампрокурора Тюменской области Александр Чернышев, инициативная группа бывших работников предприятия и конкурсный управляющий (согласно данным из открытых источников, им является Валерий Земтуров). Предприятие находится на контроле прокуратуры с 2017 года. По результатам надзорных мероприятий прокуратурой Тюменского района уже принимались меры реагирования, в том числе и в связи с нарушениями в деятельности арбитражного управляющего. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, «бывшие работники получили объективную информацию о положении дел на предприятии».

По данным из открытых источников, предприятие сейчас находится в стадии ликвидации. Собственником ООО «ИССС» является Владимир Черепанов. В апреле 2019 года он был осужден на 2,5 лет лишения свободы условно за то, что скрыл от налогообложения 32 млн рублей.

Как писал «Новый День», Черепанов известен тем, что построил в санитарно-охранной зоне своего завода трехподъездный многоквартирный жилой дом без разрешительной документации. Здание даже не было подключено к канализации, что не помешало продавать в нем квартиры. Выдавший разрешение на строительство дома без положительного заключения экспертизы тогдашний глава администрации поселка Винзили Евгений Щукин был приговорен за это в феврале 2019 года к 3 годам лишения свободы.

Тюмень, Николай Юрьев

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