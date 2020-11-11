При обыске в квартире высокопоставленного тюменского экс-полицейского изъяли компьютер с детской порнографией

При обыске в квартире экс-замначальника «экономического» управления УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова был изъят компьютер с, предположительно, детской порнографией. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, компьютер был изъят из дома Габова в городе Красноярске (экс-полицейский работал в Тюмени, но проживал с семьей в Красноярске) в рамках расследования уголовного дела о получении Габовым взятки. Осенью 2020 года Габов был приговорен судом за получение взятки в виде айфона к штрафу и лишению звания полковника полиции, однако, материалы об изъятии компьютера были выделены в отдельное производство.

По данным источника, на изъятом из дома Габова компьютере есть как минимум два видео порнографического содержания, на которых запечатлены сцены с участием, возможно, несовершеннолетних девушек. Экспертиза, проведенная по запросу следователя 4 следственного управления ГСУ СК РФ, установила, что видео были загружены на компьютер из сети Интернет с сайтов с соответствующим контентом.

Отметим, что в период времени, когда были загружены порнографические файлы, сам Дмитрий Габов не мог это сделать – он находился в СИЗО по обвинению в получении взятки. Доступ к компьютеру, по мнению источника агентства, имели члены семьи теперь уже экс-полицейского. Сейчас по материалам проверки и экспертизы, в красноярском СУ СК РФ проводится проверка, отметил источник. Ее результаты пока неизвестны.

Получить комментарий в 4 следственном управлении ГСУ СК РФ не удалось. В управление, как и в СУ СК РФ по Красноярскому краю, направлен запрос информации. Связаться с Дмитрием Габовым не удалось, по данным источника агентства, он уехал из Тюмени в неизвестном направлении сразу после того, как апелляционная инстанция в Тюмени ужесточила ему наказание за получение взятки в виде айфона. Максим Еремеев, адвокат Дмитрия Габова, не подтвердил и не опроверг приведенные агентством факты, отказавшись от комментариев.

Как писал «Новый День», Дмитрий Габов за получение взятки был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей. С учетом отбытого Габовым времени в СИЗО, размер штрафа был уменьшен до 250 тысяч рублей.

В деле Габова имел место один эпизод получения взятки. Осенью 2018 года Габов получил «айфон» ценой 100 тысяч рублей от гендиректора ООО «Сибнефтехимтрейд» Олега Гузенко. Олег Гузенко – одна из ключевых фигур в деле о получении взятки экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым.

Замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба задержали 22 марта 2019 года сотрудники ФСБ. Все трое проходили обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у бизнес-партнеров Гузенко. Впоследствии уголовное дело против Габова было выделено в отдельное производство.

В ходе следствия адвокаты обвиняемых заявляли, что сотрудники ФСБ требовали дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Алтынов ушел в отставку и был задержан осенью 2019 года по обвинению в получении трех взяток от Олега Гузенко. Одной из взяток также являлся мобильный телефон. Таким образом, именно с уголовного преследования Габова, Гузенко и Калалба и началось уголовное «дело генерала Алтынова». Как первым сообщил «Новый День», «дело Алтынова» было направлено в суд в конце прошлой недели.

Тюмень, Николай Юрьев

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