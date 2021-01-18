В поселке Богандинский под Тюменью в пожаре погибли двое маленьких детей. СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел днем в понедельник, 18 января, в одной из квартир одноэтажного восьмиквартирного дома в по улице Привокзальной, 7, в поселке Богандинский Тюменского района. Из квартиры удалось эвакуировать двоих детей, 2016 и 2020 годов рождения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Спасти малышей не удалось, все попытки врачей «скорой» реанимировать детей не увенчались успехом.

По предварительным данным, мать малышей ушла в магазин, а детей оставила в квартире с родственницей. Предположительно, родственница была пьяна.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокуратуре Тюменского района провести проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Московских взял на контроль расследование возбужденного СК уголовного дела.

Как писал «Новый День», перед Новым годом в Тюменской области в пожарах за три дня погибли пятеро детей.

Тюмень, Михаил Чернов

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