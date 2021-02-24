Тюмень и Сургут попали в тройку самых доступных для жизни городов России

Сургут и Тюмень вошли в первую тройку городов России, наиболее комфортных и доступных для жизни. Рейтинг составил институт территориального планирования «Урбаника» по итогам 2019 года.

Сургут занял в рейтинге 2 место (годом ранее крупнейший город Югры также был на втором месте), Тюмень поднялась с 4 места на 3-е. При этом, Санкт-Петербург и Москва оказались лишь на 4 и 5 местах соответственно. Первом место рейтинга эксперты отдали Краснодару.

К плюсам Сургута, который занял первое место по относительной дешевизне жизни , составители рейтинга отнесли низкую стоимость жилья, цены на услуги ЖКХ и продукты, также в городе достаточно качественных торговых центров. Чтобы накопить на покупку квартиры площадью 40 кв м, в Сургуте необходимо откладывать среднюю по городу зарплату 3,2 года. На квартиру такой же площади в Москве и Петербурге необходимо копить около восьми лет.

Тюмень заняла третье место, поменявшись местами с Санкт-Петербургом. Столица Западной Сибири заняла 3 место по дешевизне жизни и 2 – по качеству среды. Авторы рейтинга говорят, о снижении в городе преступности и его благоустройстве. Тюмень – самый безопасный город из первой пятерки рейтинга, преступления в городе совершаются примерно вдвое реже, чем в Сургуте.

Отметим, что Тюмень регулярно подвергается критике части российских урбанистов. Так, архитектор и блогер Илья Варламов ругает Тюмень за отсутствие доступной городской среды и общественных пространств, а также считает город удобным только для автомобилистов, но не для пешеходов, велосипедистов и маломобильных граждан.

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