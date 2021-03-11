Начался суд над экс-главой Тобольского района, по вине которого природе Абалака был причинен многомиллиардный ущерб

Началось рассмотрение уголовного дела против экс-главы Тобольского района Юрия Батта, которого обвиняют в превышении полномочий при выдаче разрешения на добычу песка, из-за чего был причинен ущерб природе Абалакского заказника.

Как сообщили «Новому Дню» в Тобольском городском суде, в четверг, 11 марта, при рассмотрении дела по существу состоялся допрос свидетелей. Следующее заседание суда назначено на пятницу, 12 марта. Отметим, что дело Юрия Батта поступило в суд еще 2 февраля.

Как писал «Новый День», Юрия Батта обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на добычу песка на особо охраняемой природной территории комплексного заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс». По версии следствия, весной 2018 года чиновник подписал два распоряжения, которыми разрешил АО «Промэкскавация» складировать добытый песок на особо охраняемой территории заказника.

Компания нарушила технологии добычи и складирования песка, кроме того, по охраняемой территории передвигалась техника, что запрещено законом. сотрудниками департамента недропользования и экологии Тюменской области, ФСБ, прокуратуры, управления лесного хозяйства и Росприроднадзора, была проведена проверка. Летом 2019 года совместная проверка с участием ФСБ, Росприроднадзора и ряда других ведомств установила, что действиями сотрудников предприятия был уничтожен плодородный слой почвы на территории более 9 гектар, ущерб оценивался в 2,3 млрд рублей.

В ноябре 2019 года правоохранительные органы изъяли документы в администрации Тобольского района, глава которого Юрий Батт подписывал разрешение на разработку участка. 14 января Юрий Батт добровольно ушел в отставку с должности главы района.

Тобольск, Михаил Чернов

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