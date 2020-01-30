Прокуратура Тюменской области «забыла» про скандал, стоивший должности и уголовного дела экс-главе Тобольского района

В Тюменской области в 2019 году было возбуждено 329 уголовных дел об экологических преступлениях. Причиненный экологии региона ущерб оценивается в 132 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Большинство уголовных дел возбуждены по статьям «незаконная рубка лесных насаждений» (254 дела) и «незаконная охота»(45 дел). 9 уголовных дел были возбуждены по статье «незаконная добыча водных биологических ресурсов», 7 – по статье «уничтожение или повреждение лесных насаждений», 5 – по статье «незаконная добыча или оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ». Еще 4 уголовных дела возбудили в связи с «приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины», 3 – из-за порчи земли и два дела в связи с загрязнением вод.

Прокуроры направили в суд 108 уголовных дел, часть из них уже рассмотрены. К обвиняемым предъявлены иски о возмещении вреда более, чем на 43 млн рублей, возмещено ущерба на 10,8 млн рублей.

Отметим, что в данных прокуратуры, очевидно, не учтен ущерб, причиненный АО «Промэкскавация» природе Абалакской особо охраняемой территории в Тобольском районе. Согласно оценке департамента недропользования и экологии Тюменской области, ущерб составил более 2 млрд рублей. «Промэкскавация» при добыче песка незаконно складировала его на территории заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс» и уничтожила плодородный слой почвы на площади более 9 Га. В начале октября 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение режима особо охраняемых территорий и природных объектов». Впоследствии в связи с данным делом потерял должность глава Тобольского района Юрий Батт, разрешивший добычу песка. Против бывшего чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, в среду, 29 января 2020 года в администрации района и дома у Батта и его заместителей прошли обыски.

Получить в прокуратуре Тюменской области комментарий, почему ущерб, причиненный действиями АО «Промэкскавация», не был учтен в статистике надзорного органа, не удалось.

Тюмень, служба информации

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