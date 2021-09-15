Экс-командир отделения ОМОНа, покалечивший новобранца во время жесткого спарринга, все-таки получил реальный, а не условный срок

В Ленинском районном суде Тюмени завершено рассмотрение уголовного дела в отношении омоновца Владимира Бутры.

Напомним, в ноябре 2014 года 25-летний новобранец ОМОНа Иван Голиней получил тяжелую черепно-мозговую травму во время «спарринга-посвящения» с командиром отделения Владимиром Бутрой. Потерпевший стал инвалидом первой группы.

Как писал «Новый День», на суде Иван Голиней рассказывал, что командир отделения ОМОН Владимир Бутра нанес ему несколько ударов по голове во время так называемой приемки в отряд в свой второй день службы.

Это было избиение: у Голинея из защитного снаряжения были только боксерские перчатки, и он должен был выдержать по две минуты против троих бойцов ОМОНа, которые наносят удары. Владимир Бутра был первым из троих. Голиней упал на первой же минуте боя, получив несколько ударов. Голиней пролежал три часа на кровати в казарме, прежде чем неизвестный боец ОМОНа позвал к нему фельдшера.

Фельдшер осмотрел пострадавшего и дал указание везти его на машине ОМОНа в поликлинику МВД. Там парень впал в кому, невролог вызвал скорую, на которой Ивана Голинея и доставили в ОКБ№2. Пострадавшему сделали трепанацию черепа, после которой он стал инвалидом 1 группы и был вынужден заново учиться говорить и ходить.

В 2019 году Ленинским районным судом Тюмени Бутра был признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и осужден на четыре года условно с аналогичным испытательным сроком.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор Бутре и вернул дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Тюмени.

Накануне в ходе судебных прений, подсудимый вину не признал, заявил, что противоправных действий он не совершал.

Сегодня суд огласил приговор. Владимиру Бутру признали виновным в превышении должностных полномочий, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбытием в колонии общего режима. Также, уже бывшего ОМОНвца лишили права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года

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