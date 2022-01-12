В новом рейтинге уральским губернаторам припомнили предновогодние скандалы

Ямало-Ненецкий автономный округ признан регионом с высокой устойчивостью. В декабрьском рейтинге фонда «Петербургская политика» Ямал с баллом 8,3 занял вторую позицию по России (первая у Тульской области) и первую среди регионов УрФО.

Эксперты отметили губернатора Ямала Дмитрия Артюхова за открытие новых соцобъектов, высокие позиции округа в ряде рейтингов и включение ЯНАО агентством «Эксперт РА» в группу А-1 (наивысший уровень инвестиционной привлекательности). Кроме этого, в качестве позитива указан запуск компанией «Газпром нефть» подводного арктического газопровода и нефтедобывающей инфраструктуры нового центра добычи на севере Ямала.

Из негативных событий эксперты отметили выявление прокуратурой нарушений в работе окружного департамента строительства, отставки директора депстроя Юрия Теряева и главы департамента гражданской защиты Сергея Юдина, а также сокращение в 2022 году на 1,5 млрд рублей расходов тюменского бюджета на ряд статей по программе «Сотрудничество» (в частности социальных выплат жителям ЯНАО).

В список регионов с высокой устойчивостью также вошла Тюменская область (7,7 баллов). Эксперты отметили губернатора Александра Моора за подписание соглашения о сотрудничестве с компанией «Россети Тюмень» и высокие позиции области в рейтинге регионов по качеству жизни (АСИ) и в рейтинге социально-экономической устойчивости Фонда развития гражданского общества.

В качестве негатива эксперты назвали арест директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова, подозреваемого в хищении 5 млн рублей из бюджета города.

Остальные субъекты Уральского федерального округа попали в графу «средняя устойчивость». Так, Свердловская область получила 6,6 баллов.

Всего на одну позицию ниже стоит Курганская область, возглавляемая Вадимом Шумковым. За месяц она поднялась на 0,1 балл до 6,5 баллов. Эксперты положительно оценили включение региона рейтинговым агентством «Эксперт РА» в группу А-2 (очень высокий уровень инвестиционной привлекательности).

Кроме этого Шумкова отметили за получение дотации от правительства России, а также за ремонты и строительство инфраструктурных и инвестиционных объектов.

В качестве главного негативного события, произошедшего в регионе. В рейтинге указан конфликт вокруг новой школы в Кетово. В частности, речь о представлении прокурора губернатору Шумкову с требованием привлечь к ответственности чиновников, из-за которых учебное заведение до сих пор не открыто. И заявление областного правительства, о том, власти не намерены выкупать у застройщика здание кетовской школы по стоимости выше ранее оговоренной.

Ниже Кургана расположились ХМАО (6,3 балла) и Челябинская область (6,1 балл).

Губернатору Югры Наталье Комаровой поставили в заслугу запуск компанией «Россети Тюмень» центра питания для Мамонтовского месторождения нефти и открытие в Сургуте культурно-спортивного кластера «СпортЗавод».

Из негатива отмечены: возбуждение уголовного дела в отношении начальника ГИБДД по Мегиону Виктора Аленникова, проверка СКР по факту самоубийства нескольких медсестер из одного и того же отделения больницы в Сургуте, возбуждение уголовного дела в отношении первого замглавы Пыть-Яха Алексея Золотухина по подозрению в махинациях с землей.

Тюмень, Ольга Федорова

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