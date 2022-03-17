В Тюмени суд второй раз отложил рассмотрение жалобы адвоката Бережного

Ленинский районный суд Тюмени сегодня во второй раз отложил рассмотрение жалобы адвоката Виталия Бережного на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков. В прошлый раз в суде сослались на то, что следственный комитет не передал в суд материалы проверки по факту неправомерных действий сотрудников УМВД по Тюмени. В этот раз причина переноса рассмотрения жалобы – отсутствие у СИЗО-4 Тюмени технической возможности подключиться к видеоконференцсвязи.

«Следующее судебное заседание состоится 23 марта 2022 года», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По утверждению адвоката, на теле Бережного имелись множественные кровоподтеки и ссадины, что свидетельствует о применении к нему физического насилия при получении признательных показаний. Однако в СК отказали в возбуждении уголовного дела в отношении оперативных сотрудников.

Сам Виталий Бережной заявил, что никогда не знал убитую Настю Муравьеву, а признательные показания дал под пытками в ОРЧ на ул. Тульская, 3.

Напомним, в марте 2022 года расследование дела об убийстве восьмилетней Насти в Тюмени было завершено. 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку, заманил ее к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил убийство. Тело потерпевшей Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное.



Тюмень, Ольга Федорова

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