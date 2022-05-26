Власти Тюменской области дают 1 млрд рублей птицефабрике «Боровская»

Тюменская птицефабрика «Боровская» получит из областного бюджета 1 млрд 92 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного вспышкой птичьего гриппа в 2021 году.

Об этом, выступая с отчетом перед областной думой, заявил сегодня губернатор Александр Моор.

«Вызовом для отрасли АПК и всех нас в 2021 году стал высокопатогенный птичий грипп, выявленный на территории птицефабрики «Боровская», и полное уничтожение поголовья птицы на площадке этого предприятия. Правительство вместе с птицефабрикой предпринимали все меры по недопущению распространения инфекции на другие территории. В целях возмещения ущерба птицефабрике было принято решение о поэтапном выделении средств в размере 1 млрд 92 млн рублей. В том числе, 322 млн в 2022 году, основная сумма – в 2023 году», – сообщил губернатор.

По его словам, предприятие уже получило 122 млн рублей и птицефабрика приступила к реализации плана поэтапного восстановления поголовья. «К декабрю 2022 года все птичники планируется заполнить», – сказал Моор.

В прошлом году на «Боровской» возникла вспышка птичьего гриппа, из-за этого были утилизировано 4 миллиона зараженных куриц. На месте, где их сжигали, предприятие оставило свалку из останков птиц и желто-зеленое озеро с хлорной известью.

В ходе сегодняшнего заселания облдумы глава комитета по аграрным вопросам Владимир Ковин сообщил, что в ближайшем будущем на птицефабрике будет построен целый завод по утилизации птицы.

Ежегодно «Боровская» портит своими отходами землю. Так, в прошлом году птицефабрика испортила куриным пометом 15 тысяч квадратных метров земли.

«Степень загрязнения земель микробиологическими показателями (индекс БГКП, индекс энтерококков) составила 10 тыс. микробных клеток на 1 г, при нормативе не более 10 микробных клеток на 1 г. Данная степень загрязнения земель является чрезвычайно опасной степенью загрязнения», – говорилось в докладе руководителя Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Сергея Палевича.

Также было выявлено загрязнение земель нитратами с их средним содержанием в почве 202,6 мг/кг при нормативе 130 мг/кг. Содержание нитратов в почве превысило ПДК в 1,56 раза.

Напомним, ПАО «Птицефабрика Боровская» принадлежит правительству Тюменской области. В 2012 году регион выкупил предприятие у югорских властей вместе с торговым домом и долгами. Управляет птицефабрикой бывший глава областного департамента имущественных отношений Евгений Несват.

Тюмень, Ольга Федорова

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