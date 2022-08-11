В Тюмени прокуратура отменила решение присяжных, оправдавших убийц

В Тюмени по представлению прокуратуры отменен присяжных, которые оправдали людей, обвиняемых в убийстве.

В 2008 году тюменец вместе с тремя приятелями вымогал деньги у своего знакомого, который завладел правом собственности на нежилые помещения стоимостью около 60 млн рублей. По версии следствия, подсудимые обманным путем заманили потерпевшего в жилой дом в п. Боровский Тюменского района. Угрожая оружием, они попытались заставить его написать расписку с отказом от права собственности на имущество. Потерпевший отказался и в ходе завязавшейся потасовки был застрелен.

Коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанным участие троих подсудимых в убийстве и в феврале 2022 года вынесла оправдательный вердикт. С этим решением не согласился государственный обвинитель.

«На оправдательный приговор внесено апелляционное представление, которое судом апелляционной инстанции рассмотрено и удовлетворено. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение». – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, это не первый случай, когда гособвинение не соглашается с присяжными или недовольно их поведением. Так, в июле вместо оглашения приговора по громкому делу Виталия Бережного суд заявил о роспуске присяжных. Поводом стало сообщение в анонимном тюменском телеграм-канале о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. В другом анонимном тг-канале заявили, что информацию об оправдательном вердикте раньше времени распространили сами присяжные. В итоге в Тюменском суде было принято решение о роспуске коллегии присяжных. Хотя присяжные настаивают на том, что невновны. И доказательства обратного судом и прокуратурой общественности не представлены.

Тюмень, Ольга Федорова

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