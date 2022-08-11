В Тюмени может появиться собственная киностудия

У Тюменской области есть перспективы для развития киноиндустрии. О этом во время пресс-конференции заявил губернатора Александр Моор. «Иностранцы уходят из России. С фильмами и киностудией. Очевидно, что в ближайшие годы нам нужно будет заполнить этот вакуум. Люди хотят смотреть и будут дальше смотреть и фильмы, и любой контент. И будет ниша, которую мы можем заполнить нашими отечественными продуктами», – сказал Александр Моор.

По его словам, главы многих регионов сегодня уже обсуждают проекты по развитию региональных киностудий и меры господдержки киносъемок.

«Мы тоже об этом думаем. Пока твердо не могу что-то анонсировать, но думаю, что перспективы для развития креативных индустрий у нас точно есть. Кстати говоря, один из проектов, который предлагается сделать в межвузовском кампусе, это кинематографический коворкинг. Для нас это новая сфера. Это не нефтесервис, здесь мне сложно быть экспертом. Но мое общение с людьми из этой сферы говорит о том, что в целом мы можем рассматривать это не просто как хобби отдельных людей и команд, а как возможность создания индустрии», – резюмировал губернатор Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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