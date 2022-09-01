Замгубернатора Тюменской области поддержал запрет на использование телефонов в школе

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер прокомментировал запрет использования телефонов в школах. По его словам, в регионе будут ответственно реализовывать это решение.

«Мы долго дискутировали, обсуждали, это действительно отвлекает от занятий. Однако мы гаджеты используем также в учебных целях – в те моменты, когда педагогам будет необходимо на уроках использовать устройства для подбора материалов, голосования, это будет допустимо, но в собственных целях – нет. Только на перемене. Я уверен, решение будет поддержано всеми родителями, ну и, соответственно, детьми».

Напомним, накануне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября пользоваться мобильными телефонами на уроках в российских школах запрещено.

Тюмень, Ольга Федорова

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