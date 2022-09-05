В Тюмени начались съемки полнометражного комедийного фильма

В Тюменской области начались съемки полнометражного художественного фильма «Вахтовый метод». В основе картины – короткометражка «Поезд на север», снятая тюменскими кинематографистами при поддержке центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис».

Как рассказали в региональном правительстве, «Вахтовый метод» – семейная комедия, режиссерский дебют тюменца Алексея Южакова. Проект получил поддержку Министерства культуры РФ в размере 25 млн рублей. 72% съемочной группы составляют жители Тюменской области.

«Это первый шаг тюменского молодежного кино в большой кинематограф. Наша ставка на творческую инициативу талантливых ребят подтвердилась», – говорит замгубернатора Павел Белявский.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что в регионе может появиться своя киностудия. «Для нас это новая сфера. Это не нефтесервис, здесь мне сложно быть экспертом. Но мое общение с людьми из этой сферы говорит о том, что в целом мы можем рассматривать это не просто как хобби отдельных людей и команд, а как возможность создания индустрии», – сказал Моор.

Тюмень, Ольга Федорова

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