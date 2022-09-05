Из тюменского правительства ушел замгубернатора

В правительстве Тюменской области кадровые изменения. Заместитель губернатора, начальник главного правового управления Елена Еремеева 5 сентября освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, – сообщается на сайте правительства.

Елена Еремеева – жена бывшего спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева, который летом 2018 года устроил ДТП на трассе Курган-Тюмень. В аварии погибли два человека. Суд приговорил Еремеева к 3 годам лишения свободы условно и лишил водительских прав на два года и 10 месяцев.

Тюмень, Ольга Федорова

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