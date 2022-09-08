В Тюмени будут судить строителя котлована, в котором утонули дети

В Тюменской области будут судить мужчину, из-за которого утонули двое детей. Валентин Петренко самовольно создал в деревне Решетникова водный котлован глубиной 4 метра и использовал его в личных целях. 2 июня 2022 года в котловане утонули 10-летний мальчик и его 6-летний брат.

Петренко обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Судебное заседание по делу будет назначено в ближайшее время, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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