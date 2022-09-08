По делу тюменских подрывников задержаны еще четыре человека

В Тюмени по уголовному делу об изготовлении взрывчатых веществ заключены под стражу еще четыре человека.

Накануне такое решение вынес Центральный районный суд Тюмени. «Никита О., Данил Ч., Юрий Н., Роман П. будут находиться в СИЗО по 30 октября 2022 года», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Напомним, 2 сентября 2022 года суд отправил под стражу двух молодых безработных людей – Кирилла Брика и Дениза Айдына, которые пытались устроить взрыв в лесу. 30 августа они изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество, взяли детонаторы и направились в район ТЭЦ-2, чтобы найти подходящее место для взрыва. Молодых людей вовремя задержала полиция. Возбуждено дело по ч.2 ст.223.1 УК РФ.

Тюмень, Ольга Федорова

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