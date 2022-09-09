Стало известно, когда с умершего спикера тюменской облдумы снимут полномочия

Тюменская областная дума на очередном заседании 22 сентября рассмотрит вопрос о снятии депутатских полномочий с бывшего спикера Сергея Корепанова.

«Сегодня на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты этот вопрос рассмотрели. Единогласно его приняли и рекомендовали депутатам тюменской областной думы уже на заседании его окончательно принять», – сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь думы Юлия Бурова.

Напомним, Сергей Корепанов, который почти четверть века (с 1998 года) руководил областной думой, скоропостижно скончался 28 июня 2022 года на 75-ом году жизни.

Тюмень, Ольга Федорова

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