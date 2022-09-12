Тюменскому тестоводу заплатят за оторванные на работе пальцы

Работнице тюменского хлебокомбината, которой, которой на работе оторвало пальцы, выплатят компенсацию морального вреда. Прокуратура просила взыскать с ООО «Хлебокомбинат Абсолют» в пользу Ольги К. 800 тыс. рублей. Однако суд уменьшил сумму больше чем в два раза.

В конце июня Ольга работала с тестом в хлебному цеху. Женщина подкатила дежу под раздатчик дозатора сыпучих компонентов и включила режим разгрузки дозатора. Увидев, что тканевый рукав, надетый на выходное отверстие раздатчика, наполнился мукой, она начала трясти трубу раздатчика, для устранения подпора муки, но подача муки не восстановилась. Тогда Ольга просунула руку в тканевый рукав, чтобы прочистить образовавшееся уплотнение муки в трубе раздатчика. После удаления уплотнения муки шнек раздатчика, бывший в заблокированном состоянии, продолжил работу и нанёс ей травму правой руки в виде ампутации 2 -х пальцев на уровне средней фаланги, раны на 3-ем пальце.

Работодатель провел расследование несчастного случая на производстве и установил, что ЧП произошло по причине личной неосторожности тестовода, которая нарушила требования должностной инструкции.

«Проверка отметила и неудовлетворительную организацию работы, мастер смены не обеспечил должный контроль за трудовой дисциплиной. Суд взыскал с хлебокомбината в пользу Ольги К. 350 тыс. рублей компенсации морального вреда», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области .

Тюмень, Ольга Федорова

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