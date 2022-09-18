В Тюмени арестован глава Калининского административного округа

В Тюмени отправлен под домашний арест глава Управы Калининского АО Александр Сухомяткин. Такое решение вынес Ленинский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя.

По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем Управы Восточного ГО Тюмени, получил от директора ООО «Перестрой-КА» взятку в виде строительных материалов на сумму более 2 млн рублей. За это чиновник обязался оказывать компании содействие в заключении и исполнении контрактов с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По решению суда Александр Сухомяткин будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022 года. Напомним, Сухомяткин был назначен главой управы Калининского округа Тюмени 21 июня 2022 года. До этого он возглавлял Восточный АО.

Тюмень, Ольга Федорова

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