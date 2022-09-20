Уходящий из тюменской облдумы депутат не посчитал нужным объясниться с избирателями

Отставку депутата-единоросса Сергея Романова депутаты Тюменской областной думы примут 23 сентября, на очередном заседании. Об этом сообщается в документах думы. При этом с сайта думы фамилия Романова исчезла ещё весной 2022 года.

Г-н Романов является одномандатником по 20 округу – это район Тюмени. После сложения им полномочий придётся проводить довыборы.

Отметим, народный избранник не посчитал нужным объяснить избирателям своего округа причину отказа от мандата и работы в думе. Он до сих пор не прокомментировал свой уход.

У Сергея Романова по итогам 2021 года были задекларированы квартира и машиноместо в Испании, а также квартира в Тайланде. Это помимо имущества в России. У двух его несовершеннолетних детей была в пользовании квартира во Франции. Ранее агентство «URA.RU» сообщало, что две его дочери учатся в этой стране. По версии инсайдеров издания, нежелание попасть под европейские санкции стало причиной сдачи мандата.

Ранее в прес-службе думы Тюменской области сообщали, что 22 сентября депутаты должны принять решение о снятии полномочий с другого депутата – Сергея Корепанова, который летом 2022 года скончался. В отличие от г-на Романова Корепанов был списочником. Это значит, что его сменщика должна назвать «Единая Россия», по спискам которой они и попал в думу.

Тюмень, Наталья Ефремова

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