Губернатор Моор нашел себе нового заместителя

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил руководителя своего аппарата Ольгу Мамонтову на должность замгубернатора.

«С 20 сентября 2022 года Ольга Вячеславовна продолжит руководство аппаратом губернатора Тюменской области, а также будет координировать и контролировать деятельность Главного правового управления правительства Тюменской области, Управления записи актов гражданского состояния Тюменской области, Управления государственных закупок Тюменской области, Комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области», – сообщили в региональном правительстве.

Напомним, в начале сентября из тюменского правительства по собственному желанию уволилась заместитель губернатора, начальник главного правового управления Елена Еремеева.

Ольга Мамонтова

Тюмень, Ольга Федорова

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