Тюменская облдума прекратила полномочия экс-спикера Сергея Корепанова

Тюменская областная дума на внеочередном заседании 22 сентября приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Сергея Корепанова, который скончался 28 июня 2022 года, и освобождении его от должности спикера.

«Мы собрались впервые после этого трагического события. 28 июня Сергей Евгеньевич ушел из жизни. Мы все лично его знали, поэтому я даже не знаю, какие слова подбирать. Это был очень мудрый руководитель и очень добрый, порядочный человек. Отзывчивый человек, с прекрасным чувством юмора. Мы все его безмерно уважали», – сказал и.о. председателя областной думы Андрей Артюхов. Депутаты почтили память Сергея Корепанова минутой молчания, после чего единогласно проголосовали за досрочное прекращение его полномочий.

Сегодня парламентарии намерены съездить на кладбище, где похоронен Корепанов. «Хотим еще раз посетить могилу Сергея Евгеньевича все вместе. Приглашаю всех в час дня. Едем на автобусе все вместе. Цветы приготовлены, так что нужно только ваше участие», – сказал в конце заседания Артюхов. Он также напомнил, что завтра, 23 сентября, состоится очередное заседание думы, которое требует личного присутствия каждого депутата из-за проведения тайного голосования по выборам нового спикера.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»