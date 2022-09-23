Новым спикером тюменской облдумы стал Фуат Сайфитдинов

Новым председателем тюменской областной думы стал Фуат Сайфитдинов. Его кандидатура, предложенная единороссами, была единственной из тех, что обсуждалась на сегодняшнем заседании думы, 23 сентября. Ни одна из оставшихся депутатских фракций не внесла своего кандидата.

«Это тот случай, когда у нас нет ни нареканий ни возражений. Это, прежде всего, скромный, прямой искренний человек. Он очень любит свою работу, свой коллектив, просто людей, что и позволило ему завоевать расположение и уважение коллег-депутатов, служащих и всех посетителей, которые приходят в этот большой дом», – заявил глава фракции «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин.

«Наша фракция единогласно поддержала кандидатуру Фуата Ганеевича. Он достойный преемник Сергея Корепанова. В добрый путь», – сказала коммунистка Тамара Казанцева.

Представляя кандидатуру Сайфитдинова, единороссы отметили его большой политический опыт, бесконфликтность, способность найти баланс интересов.

«Его политическая корректность, взвешенность при принятии решений, профессионализм в депутатской работе позволяют мне настоятельно рекомендовать коллегам избрать Фуата Ганеевича председателем думы», – сказала вице-спикер Галина Резяпова.

Виктор Рейн добавил, что 72-летний Сайфитдинов находится в прекрасной физической форме.

В итоге в ходе тайного голосования кандидатуру Сайфитдинова поддержали 43 депутатов. Это все, кто присутствовал на заседании.

Фуату Сайфитдинову 72 года. Он родился в Югре, работал на Ямале (получил звание Почетного гражданина ЯНАО), последние 20 лет живет и работает в Тюменской области. Сайфитдинов – член фракции ЕР, кандидат социологических наук, в думе занимал должность зампредседателя бюджетного комитета. Напомним, бывший спикер тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня 2022 года на 75-ом году жизни. Вчера депутаты приняли решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий и освобождении его от должности председателя думы.

Тюмень, Ольга Федорова

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