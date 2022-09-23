В тюменской облдуме освободился мандат

Тюменская областная дума на заседании 23 сентября досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Романова. Романов является одномандатником по 20 округу – это район Тюмени. После сложения им полномочий придётся проводить довыборы.

Сегодня депутат Иван Вершин задал вопрос, в какую сумму обойдутся довыборы, однако представители избиркома, присутствующие на заседании думы, не смогли оперативно ответить и пообещали предоставить информацию позже.

Напомним, причина, по которой Романов решил отказаться от мандата, не известна. Возможно, она связана с опасением попасть под европейские санкции. По итогам 2021 года у депутата были задекларированы квартира и машиноместо в Испании, а также квартира в Тайланде.

Тюмень, Ольга Федорова

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