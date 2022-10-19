Губернатор Моор принял решения о выплатах для тюменских мобилизованных

Власти Тюменской области приняли решение о введении единовременных выплат для мобилизованных. Об этом в своем тг-канале написал губернатор Александр Моор.

«Частичная мобилизация большой и сложный процесс! Пока формируются подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны технические проблемы. Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев. Из областного бюджета каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей», – сообщил Моор.

Напомним, субъекты могут делать ежемесячные доплаты к денежному довольствию военнослужащих, а также производить единовременные выплаты для призванных по мобилизации. К примеру, Ямал принял решение выплачивать мобилизованным по 300 тыс. рублей, а власти Югры анонсировали выплаты по 500 тыс. рублей каждому мобилизированному, в Челябинской области выдают по 20 тыс. рублей на ребенка. В Курганской, Свердловской областях выплат нет.

Губернатор дотационного Зауралья Вадим Шумков уже предложил сделать региональные выплаты мобилизоваанным одинаковыми по всей стране. По его словам, нельзя ставить людей в неравное положение из-за того, что у всех бюджетов разные возможности. «Не дело, когда на одной боевой позиции будут находиться парни из разных регионов – по-разному одеты, обуты, оплачены, обучены и обеспечены. Это обижает людей», – сказал Шумков.

Тюмень, Ольга Федорова

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