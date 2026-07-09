Новый виток резонансного дела о хищении у бюджета миллионов – что скажет Арбитражный суд Западно-Сибирского округа?

Продолжает развиваться резонансное дело семьи Пронюшкиных-Векличей – и очередной эпизод в нем может стать ключевым.

13 июля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрит кассационные жалобы по делу о банкротстве связанного с ними ООО «Сибстройсервис». Это будет проверка всей российской судебной системы на прочность. И пока что система, как видится со стороны, эту проверку проваливает.

РИА «Новый День» внимательно следит за развитием событий. Мы уже писали о том, что в настоящий момент совокупная задолженность перед бюджетом связанных с Пронюшкиными-Векличами компаний превышает 187 миллионов рублей. А всего кредиторам они должны более 619 миллионов рублей. Сегодня обе организации находятся в процедуре банкротства (дела № А45-33523/2022 и А45-30736/2025). Но внимание СМИ и экспертного сообщества к этой истории привлекли не только масштабы финансовых потерь или удивительная безнаказанность ее «героев». Сейчас все более становится очевидным, с каким трудом государство учится отсекать недобросовестных предпринимателей. И в этом процессе главным оружием в борьбе за возврат украденных у бюджета средств становится субсидиарная ответственность. В «клан Векличей» входят Полина Веклич (Пронюшкина), ее отец Анатолий Пронюшкин, муж Андрей Веклич, брат мужа Сергей и отец мужа Сергей Васильевич. У каждого – своя роль. У всех – одна цель: государственные деньги.

Грязные схемы

Журналисты называют используемые семьей Пронюшкиных-Векличей схемы «экономическими метастазами». Изучение их деловой биографии справедливость такой оценки подтверждает. Через подконтрольное семье предприятие с 2017 года на фирмы-однодневки и напрямую бенефициарам фактически было выведено более 120 миллионов рублей. А после того, как была возбуждена процедура банкротства, собственники компании из числа членов семьи Пронюшкиных-Векличей перевели бизнес на аффилированную компанию-клон ООО «СК АСК». Она продолжила использовать ту же противоправную схему. А в 2025 году точно так же инициировала собственное банкротство.

В результате общая задолженность двух организаций перед кредиторами превысила 619 миллионов рублей. Но ключевой актив – административно-офисное здание площадью 4,4 тысячи квадратных метров на улице Станционной, 60г, построенное за счет средств компании и оцененное примерно в полмиллиарда рублей, было выведено на аффилированное лицо ООО «Левый Берег». Оно также подконтрольно скандальной семье и конкурсный управляющий добивается возврата этого актива в конкурсную массу.

Арест директора и сорванные контракты

Общая сумма госконтрактов, заключенных с СК «АСК» в 2023-2024 годах, составила 1,412 миллиарда рублей. Директор ООО СК «АСК» Сергей Веклич с 5 марта находится под арестом. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при исполнении госконтракта на реконструкцию поликлиники Колыванской ЦРБ. В начале июня суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа. Но это лишь один из эпизодов в череде сорванных госконтрактов, сумма штрафов по которым превышает 72 миллиона рублей. Так, в начале июля в деле Сергея Веклича появился еще один эпизод. Стало известно, что СК «АСК» сорвала последний действовавший у нее контракт: строительство спорткомплекса в селе Северное на 277,588 млн.

Пока один член семьи в СИЗО. Остальные на свободе. И государство продолжает проигрывать им в судах.

Правовой нонсенс

Но утверждать, что справедливость восторжествовала и интересы государства удалось отстоять, пока рано. В отличие от арестованного Сергея Веклича, другой член скандальной семьи – Анатолий Иванович Пронюшкин – не привлечен даже к субсидиарной ответственности. Что с учетом принадлежавшей ему 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Сибстройсервис», является правовым нонсенсом. Весь бизнес принадлежал ему. Именно при нем компания выводила деньги на фирмы-однодневки. Именно при нем финансовые показатели рухнули до критического уровня. Именно при нем бизнес был переведен на компанию-клон. Суды первой и апелляционной инстанций не нашли оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам компании. И лишь ограничились размытыми формулировками о незначительном сроке владения долями и номинальном владении. При этом Верховный суд Российской Федерации неоднократно разъяснял, что конечные бенефициары, фактически контролировавшие бизнес, не могут быть освобождены от ответственности за долги контролируемых ими организаций.

Конкурсный управляющий и кредиторы оспаривают это решение, настаивая на том, что Пронюшкин, как конечный собственник, допустивший и критическое ухудшение финансовых показателей «Сибстройсервиса», и вывод денежных средств компании в пользу фирм-однодневок, и перевод бизнеса на компанию-клон ООО «СК АСК», с последующем занижением суммы налогов, должен отвечать по обязательствам компании.

Шанс на оздоровление

Заседание Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу ООО «Сибстройсервис» должно было состояться еще 29 июня 2026 года, но было отложено. Комментируя значение предстоящего решения, эксперты особенно отмечают позицию Верховного Суда РФ относительно привлечения к ответственности по обязательствам организации-банкрота как номинальных, так и фактических ее бенефициаров. Если такой подход не останется декларативным, то у экономики страны появится реальный шанс на эффективное устранение таких проявлений, как «экономические метастазы».

Если решение судов первой и апелляционной инстанций устоит в кассации, это может стать своеобразным сигналом для других недобросовестных предпринимателей в России. Схема проста: создаешь компанию, берешь госконтракты, выводишь деньги, банкротишь компанию, переводишь бизнес на «клон», а сам заявляешь в суде: «Я номинал, ничего не сделал, не привлекайте меня». И суды разводят руками: «Оснований нет».

Если кассация не исправит данную ошибку, это можно будет трактовать как проигрыш государства семье Пронюшкиных-Векличей, говорят юристы.

«Новый День» сообщит о развитии событий по резонансному делу

Тюмень, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube