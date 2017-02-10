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Югра

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Публикации за 10.02.17

Житель Сургута проведет 20 лет в колонии особого режима / Он избил и задушил семейную пару

Житель Сургута проведет 20 лет в колонии особого режима Он избил и задушил семейную пару

Сегодня, 10 февраля, суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Сургута. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, он признан виновным в двойном убийстве (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Суд, присяжные и следствие установили, что осуждённый в ноябре 2015 года, находясь в гостях у семейной пары в Сургуте и распивая с ними спиртные напитки, поссорился с хозяином квартиры и избил его в присутствии его супруги. После этого он задушил приятеля полотенцем. Затем он избил женщину и задушил ее поводком для собаки.

При рассмотрении уголовного дела присяжные единогласно признали мужчину виновным в убийстве двух лиц и не заслуживающим снисхождения. С учетом того, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, суд в соответствии с позицией государственного обвинения назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

После отбытия основного наказания осужденный будет еще отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года. Кроме того, по иску потерпевшего суд взыскал с осужденного 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родным убитых.

Ханты-Мансийск – Сургут, Иван Гридин

Ханты-Мансийск – Сургут. Другие новости 10.02.17

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