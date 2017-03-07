NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 07.03.17

В Югре убийцы-разбойники получили пожизненное и 9,5 лет колонии / Они расстреляли, а потом ограбили бизнесмена из Берёзово и его семью

В Югре убийцы-разбойники получили пожизненное и 9,5 лет колонии Они расстреляли, а потом ограбили бизнесмена из Берёзово и его семью

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре доказательства признаны

В Югре вынесен приговор жителям поселка Берёзово, причастным к убийству предпринимателя и членов его семьи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в убийстве трех лиц, сопряженном с разбоем, разбое, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в совершении пособничества в этих преступлениях (ч.2 ст.105, ч.4 ст.162, ст.222, ч.5 ст.33, ч.2 ст.105 и ч.5 ст.33, ч. 4 ст.162 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в 2015 году житель посёлка Берёзово вместе со своей супругой, решив не отдавать имеющийся долг одному из местных предпринимателей, а также затаив на него обиду за то, что он не продал им свой бизнес, организовали его убийство и убийство членов его семьи.

В качестве исполнителей они привлекли двух жителей посёлка, которым передали огнестрельное оружие. В июле 2015 года последние прибыли в дом предпринимателя и расстреляли бизнесмена, его жену и сына. После этого злоумышленники похитили принадлежавшие потерпевшим около 1,5 млн рублей.

Суд назначил одному из них наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Второй фигурант проведет за решеткой 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

В отношении организатора преступлений уголовное дело было прекращено в связи с его смертью на стадии расследования, его жена приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Берёзово, Иван Гридин

Берёзово. Другие новости 07.03.17

В Нефтеюганске следователи выяснят обстоятельства гибели двух мужчин. / На трассе в Югре «Нива» угодила под КамАЗ. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована. / Украинец отсидит 9 лет за торговлю наркотиками в Сургуте.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter