В Югре убийцы-разбойники получили пожизненное и 9,5 лет колонии / Они расстреляли, а потом ограбили бизнесмена из Берёзово и его семью

Публикации за 07.03.17

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре доказательства признаны

В Югре вынесен приговор жителям поселка Берёзово, причастным к убийству предпринимателя и членов его семьи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в убийстве трех лиц, сопряженном с разбоем, разбое, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в совершении пособничества в этих преступлениях (ч.2 ст.105, ч.4 ст.162, ст.222, ч.5 ст.33, ч.2 ст.105 и ч.5 ст.33, ч. 4 ст.162 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в 2015 году житель посёлка Берёзово вместе со своей супругой, решив не отдавать имеющийся долг одному из местных предпринимателей, а также затаив на него обиду за то, что он не продал им свой бизнес, организовали его убийство и убийство членов его семьи.

В качестве исполнителей они привлекли двух жителей посёлка, которым передали огнестрельное оружие. В июле 2015 года последние прибыли в дом предпринимателя и расстреляли бизнесмена, его жену и сына. После этого злоумышленники похитили принадлежавшие потерпевшим около 1,5 млн рублей.

Суд назначил одному из них наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Второй фигурант проведет за решеткой 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

В отношении организатора преступлений уголовное дело было прекращено в связи с его смертью на стадии расследования, его жена приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Берёзово, Иван Гридин

Берёзово. Другие новости 07.03.17

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