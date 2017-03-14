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Югра

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Публикации за 14.03.17

Сургутский дачник застрелил двух человек

Сургутский дачник застрелил двух человек

В Сургутском районе Югры возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства и незаконного хранения оружия (п.«а» ч.2 ст.105 и ч.1 ст.222 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу.

По версии следствия, вечером 11 марта на территории СОТ «Вихрь» владелец одного из дачных домов, 1956 года рождения, на почве личных неприязненных отношений, вооружившись обрезом охотничьего ружья, совершил убийство мужчины, который так же имел дачный дом по соседству.

После этого, он выстрелил в женщину 1987 года рождения, которая приходилась погибшему знакомой и приехала к нему вместе со своей семьей. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

В настоящее время обвиняемый задержан. Следователь направил ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела поставлено на контроль.

Сургутский район, Иван Гридин

Сургутский район. Другие новости 14.03.17

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