Гражданин Молдовы ответит за убийство в Когалыме

Публикации за 20.03.17

В Когалыме 21-летнему гражданину Молдовы, проживавшему и работавшему на территории города, предъявлено обвинение в убийстве (с.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, по версии следствия, в ночь на 19 марта 2017 года между обвиняемым и его знакомым, 1989 года рождения, в ходе совместного распития спиртного на территории СОНТ «Приполярный» произошел конфликт. Вооружившись ножом, обвиняемый ударил оппонента в сердце. Мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Следователь направил ходатайство в суд с требованием заключить злоумышленника под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Когалым, Иван Гридин

Когалым. Другие новости 17.03.17

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