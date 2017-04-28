Югорским чиновникам добавили дел / Их подозревают в получении крупных взяток

Публикации за 28.04.17

В Югре сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили очередные уголовные дела в отношении сотрудников департамента экономического развития автономного округа. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, дела возбуждены по статье «получение взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» (п.п.«а, в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Как писал «Новый День», обвиняемые в разные периоды 2015 и 2016 года систематически получали незаконные денежные вознаграждения от представителей и коммерческих организаций за разрешительные действия и контрольно-надзорную деятельность. В частности, чиновники изготавливали лицензий на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории муниципальных образований округа, а также за укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 21 марта в отношении двух фигурантов отдел по расследованию особо важных дел возбудил еще два уголовных дела по факту получения от представителей коммерческих организаций Ханты-Мансийска и Сургута взяток, на общую сумму 850 тысяч рублей, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одном производстве. В уголовном деле фигурируют пять должностных лиц из числа сотрудников департамента экономического развития, а также житель Ханты-Мансийска, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве. Общая сумма полученных фигурантами взяток, установленная следствием к настоящему времени, составляет более 8 миллионов рублей. Расследование продолжается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме этого продолжается работа по выявлению дополнительных фактов противоправной деятельности обвиняемых.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.04.17

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