СКР выявил новые преступные факты в работе чиновников Югры

Публикации за 23.03.17

В Югре идет расследование уголовного дела в отношении должностных лиц департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в получении взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере, а также в служебном подлоге (пп.«а, в» ч.5 ст.290, ч.3 ст.290, ч.1 ст.292 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые в разные периоды 2015 и 2016 года систематически получали незаконные денежные вознаграждения от представителей и коммерческих организаций за разрешительные действия и контрольно-надзорную деятельность. В частности, чиновники изготавливали лицензий на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории муниципальных образований округа, а также за укрывательство нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 21 марта в отношении двух фигурантов отдел по расследованию особо важных дел возбудил еще два уголовных дела по факту получения от представителей коммерческих организаций Ханты-Мансийска и Сургута взяток, на общую сумму 850 тысяч рублей, за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей.

В настоящее время все уголовные дела соединены в одном производстве. В уголовном деле фигурируют три должностных лица из числа сотрудников отдела лицензионного контроля департамента экономического развития округа, обвиняемых по 14 эпизодам преступления, а также житель Ханты-Мансийска, которому инкриминируется посредничество во взяточничестве. Общая сумма полученных фигурантами взяток, установленная следствием к настоящему времени, составляет 4 миллиона 650 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Все обвиняемые по ходатайству следователя и решению суда находятся под стражей. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме этого продолжается работа по выявлению дополнительных фактов противоправной деятельности обвиняемых. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.03.17

Насильник-грабитель из Пыть-Яха проведет за решеткой 11 лет. / The Guardian озаботилась экологическими проблемами Югры. Главное зло – нефтедобывающие компании. / В Югре глава поселения зарабатывал, прогуливая работу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»