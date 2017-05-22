Югорские следователи раскрыли убийство двух женщин

Публикации за 22.05.17

Югорские следователи раскрыли двойное убийство в городе Советский. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 12 мая в ходе тушения пожара, произошедшего в расселенном доме на улице Котовского в Советском, были обнаружены тела двух женщин 1971 и 1974 годов рождения.

Проверки и судебно-медицинская экспертиза показали, что смерть женщин носила криминальный характер. По факту случившегося Югорский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «убийство двух лиц» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, следователи установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался неработающий житель Советского района, 1989 года рождения.

По версии следствия, злоумышленник пришел вместе с двумя женщинами в расселенный дом для совместного распития спиртного. Когда в компании произошел конфликт, мужчина нанес потерпевшим ножевые ранения, от которых они скончались. Чтобы скрыть преступление, он поджег дом.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 22.05.17

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