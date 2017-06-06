В Сургуте уроженка Башкирии убила и расчленила сожителя

В Сургуте вынесен приговор женщине, совершившей убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) своего сожителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, суд установил, что 1 января 2016 года приехавшая на заработки в Сургут уроженка Башкирии праздновала наступление Нового года со своим сожителем. Выпив изрядное количество спиртного, они поссорились. В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом в живот, от чего тот вскоре скончался.

Желая скрыть преступление, она тем же ножом отрезала мужчине ноги, упаковала их и туловище в сумки и вывезла в различные места в районе железнодорожных путей. Суд приговорил злоумышленницу у восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 06.06.17

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