В Югре первый замглавы района попался на махинации на 33 млн рублей

В отношении первого заместителя главы Кондинского района Югры возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следователей, в декабре 2016 года между ООО «Междуреченские коммунальные системы» и ООО «Инновационные Технологии» был заключен договор по проведению в поселке Лиственичный капитального ремонта системы водоснабжения с заменой технологического оборудования. В этот же день был подписан акт приемки выполненных работ. Вместе с тем, водоочистное оборудование, готовое к эксплуатации, не было поставлено на площадку водозаборных сооружений, а строительно-монтажные работы так и не были проведены.

Достоверно зная об этом, подозреваемый, исполнявший в тот момент обязанности начальника Управления ЖКХ администрации Кондинского района, подписал официальные документы, содержащие ложные сведения о выполненных работах на объекте: акт приемки выполненных работ, справку о стоимости работ и понесенных затратах, акт на предоставление субсидии из средств бюджета округа.

На основании этих документов ООО «Междуреченские коммунальные системы» незаконно получило более 33 млн рублей. В дальнейшем, подозреваемый представил в департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры отчет о целевом использовании субсидий из бюджета округа. Стоит отметить, что водоочистное оборудование находилось в поселке Междуреченский до апреля 2017 года. В настоящее время оно установлено и введено в эксплуатацию. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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