Убийца из Нягани отправится в колонию особого режима на 15 лет и 6 месяцев

Няганский городской суд вынес приговор местному жителю по обвинению в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суд установил, что в феврале 2016 года подсудимый, находясь в ресторане «Сарбон», из личных неприязненных отношений, возникших ранее в результате ссоры с охранником данного ресторана, произвел в него два выстрела из пистолета калибра 9 мм.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Суд, огласившись с позицией гособвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 16.10.17

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