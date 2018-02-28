Бастрыкин поручил поискать коррупционеров в ГИБДД Сургута

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявление о коррупции в ГИБДД Сургута, которое записал на видео и выложил в YouTube один из сотрудников Госавтоинспекции. По его словам, он безуспешно пытался добиться ответа от местных следственных органов.

«В социальных сетях распространяется открытое обращение сотрудника ГИБДД Сургута, который заявил о коррупции в местном руководстве полиции. Также упоминается, что следственное управление СК по Ханты-Мансийскому автономному округу не реагирует на его заявления», – отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить работу своих подчиненных в регионе, узнать, действительно ли им поступали такие обращения и как по ним проводились проверки, «а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решение».

Ранее в Сети появилось обращение командира роты отдельного батальона ГИБДД Сургута капитана Сергея Иванова. Он выложил в YouTube свое видеообращение на имя Бастрыкина. Он пояснил, что вынужден обратиться к главе СК напрямую, поскольку региональные инстанции игнорируют его заявления о многочисленных фактах коррупции в руководстве ГИБДД.

Сургут, Иван Гридин

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