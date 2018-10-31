На нефтебазе «Роснефти» в Югре всю ночь тушили крупный пожар, огонь ещё полыхает

На нефтебазе «Роснефти» в Нижневартовском районе по данным на 8 утра 31 октября 2018 года продолжается тушение крупного пожара. Огонь локализован на площади 300 «квадартов» (накануне вечером было тысяча «квадартов»). На месте работают силы МЧС, частной пожарной охраны, регионального главка МЧС. Общая численность – 123 человека. Здание узла учёта нефти и административное здание повреждены огнём, но уже потушены, рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС ХМАО.

Огонь вспыхнул в резервуарах для хранения нефти 30 октября, сообщение о ЧП поступило в спасательное ведомства в 15:25. Объекты принадлежат компании «Варьеганнефтегаз» – дочерней компании «Роснефти» в ХМАО. Известно о двух пострадавших – их доставили в больницу.

«Ночью удалось не допустить распространения огня. Горение сейчас происходит в пределах обваловки. Тушение продолжается. Используется пожарный насос, который позволяет подключить несколько стволов», – добавили в региональном главке.

На нефтебазе работают дознаватели МЧС и следователи, которые проводят проверку по факту ЧП.

Обновлено в 9:28. На Центральный пункт сбора нефти Хохряковского месторождения, где произошёл пожар, также выехал прокурор Нижневартовского района. Надзорная инстанция проводит свою проверку обстоятельств инцидента.

Нижневартовск, служба информации

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