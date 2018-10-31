В пожаре на месторождении в Югре до сих пор не нашли пропавшего рабочего, возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в Нижневартовском районе на Хохряковском месторождении. Квалификация – часть 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета ХМАО.

На утро 31 октября известно, что оба пострадавших мужчины находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Это двое работников 1996 и 1971 годов рождения. «Кроме этого, до настоящего времени не установлено местонахождение ещё одного работника 1997 года рождения. Из показаний очевидцев следует, что в момент пожара он находился недалеко от горящего резервуара», – рассказывают в СКР Югры.

Пожар возник в резервуаре с нефтью на месторождении компании «Варьеганнефтегаз» – это «дочка» «Роснефти» в ХМАО. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 15:25 30 октября. На месте работала частная пожарная бригада, а также силы и средства МЧС РФ и МЧС ХМАО. Всю ночь спасатели тушили пожар, из резервуаров огонь перекинулся на административное здание, но его удалось потушить. По данным на 8 утра 31 октября горело 300 «квадратов».

Проверку также проводит прокуратура района. Кроме того, на месте работают дознаватели.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 31.10.18

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