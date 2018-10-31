В ХМАО потушили серьёзный пожар на месторождении: теперь ищут пропавшего в очаге рабочего и считают ущерб

В Нижневартовском районе днём 31 октября потушили горящую нефтебазу на Хохряковском месторождении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Югры. На месте ЧП работали 123 человека, в том числе силы МЧС, сотрудники предприятий, задействованных на месторождении, и частная пожарная охрана. Ранее сообщалось, что серьёзно пострадали два работника – они в тяжёлом состоянии. Ещё один сотрудник, который в момент возгорания был непосредственно на резервуаре с нефтью, до сих пор не обнаружен. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным в результате пожара нарушена целостность и деформированы два резервуара объемом 5 тыс. метров кубических, а также повреждено здание узла учета нефти и административно-бытовой корпус по всей площади», – рассказали в окружном главке МЧС.

Дело возбуждено следственным комитетом по Югре по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ».

фото – МЧС ХМАО

Нижневартовск, служба информации

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