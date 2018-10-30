В Югре пожар на нефтебазе, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Нижневартовске горит нефтебаза, на 17 часов вечера 30 октября есть сведения о двух пострадавших рабочих. Огнём охвачено, по неофициальным данным, тысяча квадратных метров. Загорелись резервуары с углеводородами.

По данным агентства «Интерфакс», у пострадавших рабочих ушибы и травмы позвоночника. Сведения изданию предоставил источник из оперативного штаба ЧС. По предварительным данным, рабочие нарушили технику безопасности во время работ на резервуаре. Из-за этого случилось возгорание.

Как сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО, «горение происходит в пределах обвалования резервуара без дальнейшего распространения». На месте работают три единицы техники частной пожарной охраны, к месту направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России из Нижневартовска.

Место ЧП – объекты Хохряковского месторождения Нижневартовского района ХМАО. Его обслуживает «Варьеганнефтегаз». Получить комментарии в компании на данный момент не удалось.

Обновлено в 17:03. На место ЧП выехали следователи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО, у них есть информация о том, что днём 30 октября во время проведения работ на месторождении в Нижневартовском районе произошло возгорание технологического резервуара с нефтью. По предварительным данным, пострадали двое работников, в настоящее время им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

Нижневартовск, служба информации

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