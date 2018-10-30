На месторождении в ХМАО огонь пожара перекинулся на здание администрации

В региональном управлении МЧС Югры озвучили уточнённые данные по крупному пожару на месторождении «дочки» «Роснефти» «Варьеганнефтегаз» в Нижневартовском районе. ЧП произошло во вторник, 30 октября, днём. В МЧС сигнал о возгорании резервуара с нефтью поступил в 15:25.
«По состоянию на 20:25 площадь горения составляет около тысячи квадратных метров. В результате перелива нефтепродуктов за пределы обвалования огонь распространился на узел учёта нефти и здание административо-бытового комплекса», – говорится в сообщении главка.
На месте работают 73 сотрудника МЧС с применением 19 единиц специальной техники. Руководство тушением пожара принял начальник Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона, создан штаб. Воду возят от соседних объектов.
Два человека с травмами доставлены в Нижневартовскую клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что на место ЧП также выехали следователи.
Нижневартовск, служба информации
Нижневартовск. Другие новости 30.10.18
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