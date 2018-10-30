В очаг пожара на месторождении «Роснефти» в ХМАО брошены дополнительные силы МЧС

На месте пожара на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе ХМАО увеличено число сотрудников МЧС. По данным на 23:25, там работают 93 человека и 32 единицы техники. По данным на 20 часов спасателей было 73 человека. Пожар вспыхнул в одном их резервуаров с углеводородами – сигнал о ЧП поступил в спасательное ведомство в 15:25. Вечером стало известно, что огонь перекинулся с ёмкости, где нахоилась нефть, на административное здание.

«На месте происшествия создано два боевых участка, на которых огнеборцы обеспечивают защиту от огня двух отдельно стоящих резервуаров и административно-производственных зданий. В очаг подано шесть пожарных стволов с высокой производительностью и два гидромонитора. Для создания дополнительных участков обвалования применяется тяжелая техника», – говорится в сообщении регионального управления МЧС ХМАО.

Горит тысяча квадратных метров. Напомним, объект принадлежит дочке «Роснефти» – «Варьеганнефтегаз».

Пострадали в результате пожара два человека – они доставлены в больницу. Силовики вылетеои на место пожара, чтобы провести доследственную проверку.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 30.10.18

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